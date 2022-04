Ida Nowakowska po długiej przerwie pokazała syna! Za chwilę kończy pierwszy rok

TYLKO U NAS! Znamy imię synka Idy Nowakowskiej! Dlaczego gwiazda TVP tak długo trzymała je w tajemnicy? Czekała aż do momentu chrzcin chłopca... Poznajcie szczegóły! W maju po raz pierwszy zostali rodzicami. Nowakowska i jej mąż, Jack Herndon, nie ukrywają, że narodziny synka wywróciły ich życie do góry nogami. Mimo to para nie zdecydowała się zwolnić tempa i zrezygnować z części obowiązków zawodowych. Przeciwnie! Oboje udowodnili, że rolę rodziców potrafią łączyć z pracą. Już tydzień po porodzie Ida pojawiła się w finałowym odcinku „Dance Dance Dance”. Po krótkiej przerwie wróciła do „Pytania na śniadanie”, a teraz możemy ją oglądać również jako prowadzącą show „You Can Dance. Nowa generacja", gdzie zachwyca swoimi stylizacjami . Okazuje się, że w natłoku obowiązków Nowakowska nie zapomniała o ważnych dla niej wydarzeniach. Jak donosi "Party", dziennikarka i jej mąż, w tajemnicy przed mediami, ochrzcili swojego synka! Chrzest chłopca odbył się w wakacje, w Warszawie , a w uroczystości wzięli udział najbliżsi Idy i Jacka. Jakie imię wybrali dla swojego dziecka? To gwiazda zdradziła tylko "Party"! Ida Nowakowska ochrzciła syna! Ida Nowakowska nigdy nie ukrywała, że jest osobą bardzo wierzącą. Podkreślała też, że wspólnie z mężem chciałaby wychować swojego syna w wierze katolickiej, dlatego dla obojga chrzest ich dziecka był tak ważnym wydarzeniem. Jak czytamy w "Party", uroczystość odbyła się kilka tygodni temu, ale gwiazda do tej pory trzymała ten fakt w tajemnicy. Powód? Wspólnie z bliskimi chcieli cieszyć się tym dniem w należytym spokoju. Okazuje się, że Ida i Jack długo planowali szczegóły uroczystości . Zależało im, aby dobrać datę tak, by na chrzest mogła przylecieć rodzina Jacka ze...