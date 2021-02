Ida Nowakowska wystąpi z synkiem w "Pytaniu na śniadanie"? "Wiem, że zapamiętam ten dzień do końca życia"

Odkąd Ida Nowakowska podczas jego z odcinków "Pytana na śniadanie" postanowiła podzielić się z widzami wesołą nowiną i ogłosiła, że jest w ciąży, wokół gwiazdy narosło szczególne zainteresowanie. Tancerka i prezenterka nie musi już dłużej ukrywać całkiem pokaźnych rozmiarów brzuszka, a co więcej, zdradziła nawet płeć dziecka. Teraz gwiazda udzieliła kolejnego, bardzo intymnego wywiadu, tym razem dla Faktu. Jak się okazuje, to wcale nie Ida Nowakowska wpadła na pomysł, by potwierdzić swoją ciążę w telewizji.

Na pomysł ogłoszenia mojego błogosławionego stanu wpadła jedna z osób z telewizji, a cała cudowna ekipa „PnŚ” mocno się w to zaangażowała. Miałam ogromną tremę. Bardzo biło mi serce. Po ogłoszeniu nowiny zalała mnie lawina gratulacji i przemiłych porad. Wiem, że zapamiętam ten dzień do końca życia - zdradziła w rozmowie.

Czy kiedy jej synek przyjdzie na świat zobaczymy go wraz z dumną mamą w popularnej śniadaniówce?

Ida Nowakowska wystąpi z synkiem w "Pytaniu na śniadanie"?

Idzie Nowakowskiej wiadomość o ciąży udało się utrzymać w tajemnicy wyjątkowo długo. Niektórzy wręcz nie mogą uwierzyć, że synek gwiazdy ma pojawić się na świecie już za trzy miesiące. Jak słynna tancerka, a także prezenterka telewizyjna, przygotowuje się do swojej nowej, życiowej roli i jak wyobraża sobie pogodzenie kariery zawodowej z macierzyństwem? Okazuje się, że ma już wszystko zaplanowane:

Myślę, że dopiero teraz moje życie będzie poukładane, co do każdej minuty. Wiem, że mój synek będzie mi wszędzie towarzyszył. Tomek Wolny i Łukasz Nowicki potrafią wspaniale połączyć pracę zawodową i pasjonujące życie rodzinne - zdradziła.

Jak się okazuje koledzy ze stacji są dla Idy Nowakowskiej prawdziwym wzorem do naśladowania. Czy jednak mówiąc, że nie odstąpi swojego synka na krok, miała na myśli pokazanie go na ekranie? Wiele wskazuje na to, że i on znajdzie się w rodzinie "Pytania na śniadanie"

Wiem, że macierzyństwo to ogromne wyzwanie, odpowiedzialność, nieprzespane noce, ale też codzienne szczęście i radość. „PnŚ” to jedna wielka rodzinka, ta w studio i przed telewizorami, a niebawem dołączy do niej nasz dzidziuś, z czego się ogromnie z mężem cieszymy - wyznała Ida Nowakowska.

Gwiazda dodała, że w pracy wszyscy otaczają ją ogromną opieką i wszystko zależy od jej samopoczucia, a pomoc w ukrywaniu ciąży zawdzięcza stylistką, która doskonale dbają o jej wizerunek na antenie. Już nie możemy się doczekać, aż dumna mam pochwali się swoim synkiem. Kto wie, może jego debiut będzie miał miejsce właśnie w telewizji?

Zobacz także: Ciężarna Ida Nowakowska reaguje na zaczepkę Kuby Wojewódzkiego! Tego z pewnością się nie spodziewał

Ida Nowakowska postanowiła podzielić się wesołą nowiną na wizji. Czy wystąpi w "Pytaniu na śniadanie" ze swoim synkiem?

W ostatnim z udzielonych wywiadów gwiazda podkreśliła, że dziecko będzie towarzyszyć jej wszędzie!

Instagram

Słynna tancerka i prezenterka jest już w 6 miesiącu ciąży. Oznacza to, że już niebawem będziemy mogli poznać jej wyczekiwanego dzidziusia.