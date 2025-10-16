Ida Nowakowska od dłuższego czasu unika medialnego szumu. Co się obecnie dzieje w życiu byłej prowadzącej "Pytanie na śniadanie"? Aleksander Sikora zabrał głos i w ostatnim wywiadzie ujawnił prawdę. Tancerka skupia się na intensywnych podróżach, a co z jej planami zawodowymi?

Aleksander Sikora wyjawia prawdę o relacji z Idą Nowakowską

Ida Nowakowska i Aleksander Sikora przez lata współpracowali w programie „Pytanie na śniadanie”. Ich zawodowe drogi się rozeszły, a dziennikarz trafił do Polsatu, gdzie pojawia się w programie "Halo tu Polsat" i występuje w tanecznym show "Taniec z Gwiazdami". W wywiadzie dla Pomponika Aleksander Sikora wreszcie przerwał milczenie i ujawnił, że nadal ma kontakt z Idą Nowakowską, choć już dawno się nie widzieli.

Z Idą nie widzieliśmy się dość długo z tego względu, że ona cały czas gdzieś krąży. A tu widzę, że jest w Paryżu, a tu, że jest w Los Angeles. powiedział Aleksander SIkora

Okazuje się, że Ida Nowakowska wspiera udział Aleksandra Sikory w "Tańcu z Gwiazdami" i mu mocno kibicuje:

Nawet kilka dni temu wymieniliśmy się smsami, bo Ida była ciekawa, z kim zatańczę w odcinku rodzinnym. Więc napisała do mnie. (...) Ida wspierała naszą parę, numer 5, przed pierwszym odcinkiem, co było dla mnie bardzo, bardzo miłe

Powrót do show-biznesu? Ida czeka na odpowiedni moment

Co ciekawe, z wypowiedzi Aleksandra Sikory wynika, że Ida Nowakowska ma konkretne plany, ale jeszcze nie nadszedł moment, by je ogłosić. Nie wiadomo, czy chodzi o nowy program, projekt taneczny, czy może rozwój kariery za granicą.

Jak widziałem się ostatnio z Idą, to spytałem, co się u niej dzieje, a ona mówi: 'Olo, poczekaj, na razie nie chcę się niczym chwalić, dopóki to coś nie będzie transparentne i widoczne'. Więc nie naciskam, nie lubię nikogo przymuszać do odpowiedzi na pytania. Jeżeli chce to zachować dla siebie, to niech jej będzie dodał prezenter

Aleksander Sikora chce odbudować relację z Idą Nowakowską

Słowa Aleksandra Sikory nie pozostawiają wątpliwości, że relacja z Idą Nowakowską była dla niego ważna. Przyznał, że bardzo za nią tęskni i zapewnia, że z pewnością Ida i jego taneczna Partnerka Daria Syta na pewno by się polubiły. Mimo upływu czasu i zawodowych zmian, Sikora ma nadzieję, że uda się odbudować dawną więź z Nowakowską.

Ida jest naprawdę super, ja ją bardzo lubię, ona ma fajną osobowość. Kiedyś byliśmy ze sobą bardzo blisko, po prostu dość często się spotykaliśmy ze względu na jednego pracodawcę. (...) Powiem ci, że tęsknię za nią. Jak tylko będzie miała więcej czasu i ja także, to chciałbym trochę popracować nad tą relacją, bo uważam, że to jest super dziewczyna

Czekacie na medialny powrót Idy Nowakowskiej?

