Ida Nowakowska pokazała urocze zdjęcie synka. Zdradziła, jak go nazywa! 

Synek Idy Nowakowskiej ma już dwa tygodnie! Dumna mama pochwaliła się fanom najnowszym zdjęciem bobasa. Do kogo jest podoby? Gwiazda "Dance Dance Dance" zdradziła, jak do niego mówi!

Ida Nowakowska świętowała wczoraj swój pierwszy Dzień Mamy. Gwiazda, która urodziła dokładnie 10 maja, chętnie dzieli się ze swoimi fankami doświadczeniami nie tylko z okresu ciąży, ale także pierwszych tygodni macierzyństwa. Prowadząca "Pytania na śniadanie" niezmiennie zachwyca również swoim wyglądem. Ulubienica widzów już wróciła do pracy w porannym programie, a fani mogli zobaczyć jej występ również podczas Eurowizji 2021. Wiemy też, że prowadząca "Pytanie na śniadanie" ma za sobą już już pierwsze nieprzespane noce i spacer z maluchem. Teraz dumna mam zdradziła, jak mówi na swojego synka. Nowe zdjęcie chłopczyka rozczula do granic możliwości. Widać, do kogo jest podobny?

Ida Nowakowska pokazała nowe zdjęcie synka

Ida Nowakowska to jedna z największych ulubienic pierwszych widzów, a kiedy została mamą, fanki jeszcze baczniej śledzą jej każdy krok. Na ich szczęście gwiazda nie miała zamiaru ukrywać swojego synka przed światem, a wręcz przeciwnie. Znana tancerka chętnie publikuje w swoich mediach społecznościowych nagrania i zdjęcia z maluszkiem, relacjonując pierwsze tygodnie jego życia. Jednak nagranie, które opublikowała w Dniu Matki przebiło wszystko. Czegoś tak uroczego dawno nie widzieliśmy.

Ida Nowakowska postanowiła pokazać fankom jak jej synek smacznie śpi, a jego ubranko było naprawdę wyjątkowe. Uroczy chłopczyk na filmiku leży w białych śpioszkach z błękitną muchą pod szyją, błękitną czapeczką oraz w błękitnej, mięciutkiej kamizelce. Jak widać dumna mama od małego dba o to, by jej synek był bardzo elegancki. Co więcej, na ubranku chłopczyk miał wyjątkowy haft. Ida Nowakowska, która wciąż utrzymuje imię swojego dziecka w tajemnicy, właśnie zdradziła, jak go nazywa!

Mój Mały Książę.💙 Dzięki Tobie moje życie nabrało sensu - napisała gwiazda.

To właśnie korona i napis "Little Prince" - czyli Mały Książę - znajdują się na kubraczku chłopczyka! Co więcej, na filmiku w końcu mogliśmy dokładnie zobaczyć buzię synka Idy Nowakowskiej. Do którego z rodziców jest bardziej podobny? Patrząc na drobny nosek, nie mamy wątpliwości, że ma go po swojej słynnej mamie. Następie Ida Nowakowska dodała jeszcze dwa zdjęcia, na których usypia swojego synka. Jak widać gwiazda doskonale odnalazła się w roli mamy.

Ida Nowakowska pokazała kolejne nagranie ze swoim synkiem. Chłopczyk ma już prawie trzy tygodnie i jest bardzo uroczy. Jak widać gwiazda dba o jego garderobę i musimy przyznać, że ten strój maluszka naprawdę nas zaskoczył. Czyby rósł mały elegancik?

Fani Idy Nowakowskiej uwielbiają kiedy gwiazda dzieli się z nimi kadrami z prywatnych, rodzinnych chwil. Tancerka właśnie obchodziła swój pierwszy Dzień Matki i jak widać, był on bardzo wyjątkowy. Choć świeżo upieczona mama już wróciła do pracy, każdą wolną chwilę poświęca synkowi. Prowadząca "Pytania na śniadanie" pokazała zdjęcia, na których maluszek zasypia w jej rękach.

Ida Nowakowska ma za sobą również pierwszy spacer z synkiem. Jak się okazuje, nie tylko fani, ale i fotoreporterzy śledzą każdy krok gwiazdy. Widać, że cała rodzina jest bardzo szczęśliwa. Wygląda na to, że małżeństwo właśnie spełniło jedno ze swoich największych marzeń.