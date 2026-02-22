Ida Nowakowska, znana prezenterka i tancerka, po przerwie powraca na ekrany telewizorów, tym razem jako uczestniczka nowej edycji programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” w Polsacie. Zanim jednak zobaczymy ją w show gwiazda pojawiła się w "Halo tu Polsat". Towarzyszyli jej w tym wyjątkowym momencie najbliżsi - mąż Jack Herndon oraz pięcioletni synek, Maksymilian.

Synek Idy Nowakowskiej po raz pierwszy przed kamerą. Skradł show w "Halo tu Polsat"

To właśnie Maksymilian, syn Idy Nowakowskiej, był głównym bohaterem wywiadu udzielonego za kulisami „Halo tu polsat”. Chłopiec, mający już pięć lat, po raz pierwszy zabrał głos w śniadaniówce.

Pierwszy raz tutaj gościmy, bardzo nam miło, jest bardzo miła i bardzo rodzinna atmosfera, więc stresik zawsze chyba jakiś jest, prawda? zwróciła się do synka Ida.

Zapytany przez mamę o odczucia przed kamerami, nie zawahał się wyznać:

Tak! przyznając, że odczuwa stres.

Debiut medialny synka Idy Nowakowskiej. Jak wyglądało pierwsze spotkanie z kamerą?

Ida Nowakowska w śniadaniówce Polsatu opowiedziała o emocjach, jakie towarzyszą jej synkowi podczas wizyt na planie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Gwiazda ujawniła, że kiedy Maksymilian nie był pewien, czy przed nim stoi jego mama, mogła szepnąć mu coś, co go uspokajało.

Muszę powiedzieć szczerze, że Maksio nie wiedział zupełnie jak do tego podejść. To było coś tak zupełnie nowego, zobaczyć mamę. W sumie nie wiedział czy to właściwie mama, ale mieliśmy takie hasło, że jak nie wie czy to mama, to mówię mu coś takiego sekretnego, a nie powiem wam co to jest i wtedy on wie, że to mama.

Ida Nowakowska podkreślała, że jej rodzina zawsze ją wspiera - zarówno mąż, jak i synek towarzyszą jej w najważniejszych chwilach.

Synek Idy Nowakowskiej stał się bardzo podobny do ojca

Maksymilian Marek przyszedł na świat 7 maja 2021 roku. Ida Nowakowska nie ukrywała, że droga do macierzyństwa była dla niej pełna emocji, a narodziny synka odwróciły jej życie do góry nogami. Chłopiec już od pierwszych chwil po narodzinach był oczkiem w głowie rodziców. Fani zgodnie zauważają, że pięciolatek jest niezwykle podobny do swojego taty, Jacka Herndona - aktora i amerykańskiego dyplomaty, którego poznała i poślubiła w 2015 roku w Los Angeles.

Nawet punktualność nasz synek odziedziczył po tacie. Przyszedł na świat siłami natury dokładnie 7go maja, jak wskazywał termin porodu. Prawie 4 kg szczęścia… Jakby to ująć… o godz. 1:04 mój świat obrócił się do góry nogami ogłosiła wówczas na social mediach.

