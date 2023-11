Patricia i Victoria Kazadi nie ukrywały, że ich wspólny występ do piosenki Adele "Rolling in the deep" w finale "Dance, dance, dance" to trudne wyzwanie. Po raz pierwszy siostry Kazadi miały zaprezentować się w zupełnie innym wydaniu i pokazać całkiem różne emocje, do tego takie, z którymi na co dzień nie mają do czynienia. Patricia i Victoria najbardziej obawiały się opinii Idy Nowakowskiej. Nam jurorka zdradziła, co sądzi o ich występie! Zobaczcie materiał wideo.

Patricia i Victoria pokazały niezwykłe show do utworu Adele

Ich występ poruszył widzów i jurorów

Ida Nowakowska wyznała nam, co sądzi o występie sióstr Kazadi