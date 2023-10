Pierwszy odcinek "Dance, Dance, Dance" zobaczymy już 29 lutego na antenie TVP 2. W składzie jurorskim zobaczymy Idę Nowakowską, Roberta Kupisza i Annę Muchę. O ile ta ostatnia zapowiedziała, że zamierza być wymagająca, to Ida obawia się jak jej oceny wpłyną na relacje z uczestnikami po programie.

Najtrudniejsze roli jurora jest ocenianie ludzi, których się zna, uwielbia, i z którymi się pracuje. Nagle oni tańczą trochę wyeksponowani, bo taniec taki jest, że obnaża człowieka i wychodzą w czymś, w czym nie do końca czują się komfortowo, bo to nie jest coś, co robią na co dzień i jeszcze ktoś ich ocenia. To jest stresujące, chociaż to jest tylko zabawa. Jest to stresujące również dla mnie.