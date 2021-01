Ida Nowakowska już kilka miesięcy temu zdradziła płeć dziecka? Przez przypadek wygadała się przed kamerą!

Ida Nowakowska urodzi syna czy córkę? Prowadząca "Pytanie na śniadanie" już wkrótce po raz pierwszy zostanie mamą- gwiazda TVP w programie na żywo przyznała, że jest w szóstym miesiącu ciąży. Ida Nowakowska przekazała radosną informację, ale nie chciała zdradzić płci maleństwa. Kiedy powiedziała, że dzidziuś się poruszył wydawało się, że urodzi synka, ale czy na pewno? Co powiedziała zanim ogłosiła, że jest w ciąży?

Ida Nowakowska urodzi córkę?

Ida Nowakowska należy do grona gwiazd, które dość długo ukrywały swoją ciążę. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" przez sześć miesięcy nie mówiła fanom, że zostanie mamą. Co ciekawe, pod koniec października, będąc już w ciąży, odpowiedziała na pytanie, gdzie chciałaby wychować swoje dziecko. Ida Nowakowska w rozmowie z portalem kozaczek.pl przez przypadek zdradziła wówczas płeć maleństwa? Sprawdźcie, co powiedziała!

(...) Bardzo bym chciała, żeby moje dziecko mówiło pięknie po polsku, żeby znało kulturę i historię Polski, ale też nie zaszkodzi jeśli będzie bardzo dobrze i tak samo znała kulturę amerykańską bo mój mąż jest w pełni Amerykaninem, nie tak jak ja tak pół na pół, więc na pewno jemu też bardzo zależy, żeby jego dziecko było w pełni otoczone taką wiedzą - powiedziała w rozmowie z reporterką portalu kozaczek.pl.

Czy to oznacza, że Ida Nowakowska urodzi dziewczynkę? Kto wie, być może już wkrótce przyszła mama zdradzi płeć maleństwa!

Jeszcze nie mówimy, zostawimy to jeszcze dla siebie, ale oczywiście podzielimy się z państwem wszystkim - tak Ida Nowakowska mówiła o płci dziecka w "Pytaniu na Śniadanie".

Jak myślicie, będzie syn czy córka?

Gwiazda TVP już w październiku przez przypadek zdradziła płeć dziecka?