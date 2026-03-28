Łukasz Trochonowicz, czyli Luka, podczas relacji na InstaStories zorganizował "Q&A" i odpowiedział na kilka pytań internautów. Fani pd razu zaczęli dopytywć o niedawne wakacje influencera i jego rodziny w Dubaju.

Andziaks i Luka z dziećmi wypoczywali w Dubaju.

Pod koniec lutego br. okazało się, że Andziaks i Luka zabrali córkę i syna do Dubaju. Niestety, niedługo po ich wylocie media przekazały dramatyczne wieści o trudnej i napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Fani martwili się o parę influencerów i ich pociechy, ale sama Andziaks zabrała głos prosto z Dubaju i ogłosiła:

(...) Dzisiaj wstaliśmy, poszliśmy na basen i jest faktycznie powiedzmy, że 'normalnie'. Jeszcze nic nie słyszeliśmy. Wiem, że w innych częściach Dubaju ludzie słyszeli jakieś wybuchy, ale u nas tutaj jest póki co spokojnie i nic nie słychać. Mam nadzieję, że tak zostanie i że jak najszybciej ta cała sytuacja się zakończy

Para miała zostać na wakacjach nieco dłużej, ale ostatnio okazało się, że Andziaks i Luka wrócili z Dubaju.

Luka odpowiada na pytania o Dubaj

Teraz mąż Andziaks podczas zabawy w "Q&A" postanowił odpowiedzieć na kilka pytań internautów i raz na zawsze rozprawić się z plotkami na temat ich wyjazdów do Dubaju. Kiedy padło pytanie "Czy Dubaj was sponsoruje?" Luka odpowiedział wprost:

Kolejny bełkot mediów. Nigdy w życiu nie dostaliśmy ani złotówki i nie znam też nikogo, kto współpracuje z Dubajem. Rozliczamy się w Polsce, bo też różne durnoty czytałem na ten temat odpisał Luka.

A dlaczego Luka i Andziaks skrócili swoje wakacje w Dubaju? Odpowiedź jest prosta.

Mieliśmy być około 2 miesiące. Wróciliśmy z powodu sytuacji na świecie, która nie pozwalała Nam zrobić rzeczy dla których tam lecieliśmy. Dubaj jest nam bardzo bliski natomiast w tym momencie nie jest dobry do życia tam. Chodzi o niepewność jak będzie w kolejnym dniu. Wylatywaliśmy z Dubaju, który mimo mniejszej ilości turystów żył swoim życiem natomiast nie wiem czy ta sytuacja będzie trwać

