Potrzebna ci jesienna dawka motywacji? Ten innowacyjny smartwatch stanie się twoim osobistym trenerem

Chciałabyś regularnie ćwiczyć, ale jesienią jakoś trudniej ci się zmobilizować? Poznaj swojego nowego osobistego trenera: oto Huawei Watch Fit. Może i nie ma stalowych bicepsów ani imponującego sześciopaka, ale jest ultra inteligentny, zna się na swojej robocie i – a o to ci chodzi najbardziej, prawda? – doskonale wie, jak cię zmobilizować do treningów i sprawić, by były przyjemnością! Co powinnaś o nim wiedzieć?

Huawei Watch Fit - najważniejsze funkcje

Choć najnowszy Watch Fit firmy Huawei waży tyle co nic (zaledwie 34 gramy – mniej więcej tyle co 3 Rafaello), został wyposażony w duży i czytelny ekran AMOLED (przekątna 1,64”). W zależności od nastroju, koloru włosów czy sportowych ubrań, pogody albo po prostu kaprysu możesz zmieniać jego wygląd: masz do wyboru aż 200 tarcz!

Mat. prasowe

Smartwatch obsługuje aż 96 trybów sportowych, w tym ćwiczenia na siłowni, bieganie, jazdę na rowerze, pływanie, jogę oraz 12 kursów fitness. Nie wiesz, czy ćwiczysz poprawnie i w odpowiedniej kolejności? Spokojnie! Twój osobisty trener wyświetli ci odpowiednie animacje, dzięki którym zyskasz tę pewność. Huawei Watch Fit nie rozprasza się, nie wychodzi na zaplecze, nie rozmawia z nikim przez telefon. Non stop szczegółowo monitoruje wszystko, co dotyczy twojego treningu: pokonywany dystans, spalane kalorie, tętno, tempo i tak dalej. Podczas treningów wyświetla praktyczne wskazówki, a jeśli trzeba, interweniuje. Robi to na przykład wtedy, gdy twoje tętno rośnie zbyt szybko. Robi to wszystko nawet wtedy, gdy pływasz: spełnia standard 5 ATM, więc jest wodoodporny. Jest tak bystry, że automatycznie wykrywa rodzaj twojej aktywności: wie, czy biegasz, maszerujesz, ćwiczysz na orbitreku czy może wybrałaś urządzenie imitujące wiosłowanie. Gdy już skończysz, wyświetli praktyczne sugestie i wskazówki, które pozwolą ci udoskonalić trening w przyszłości.

Huawei Watch Fit - analiza snu i poziomu stresu

Huawei Watch Fit jest wyposażony w bardzo sprytną technologię TruSeen™ 4.0, która umożliwia ciągłe monitorowanie tętna. Pomiar wykorzystywany jest nie tylko podczas twoich ćwiczeń, ale również po to, by zanalizować jakość twojego snu, a nawet poziom stresu i cykl miesiączkowy! Z kolei funkcja TruSleep™ nie tylko monitoruje czas i fazy snu, ale także diagnozuje powszechne problemy ze snem i podpowiada, jak możesz sobie z nimi poradzić. Watch Fit ma jeszcze jedną praktyczną umiejętność: kontroluje poziom saturacji, czyli natlenienia krwi oraz maksymalny pułap tlenowy, czyli maksymalną ilość tlenu, którą twój organizm może pobrać podczas treningu. To już wszystko? Ależ nie! Watch Fit pozwala również na przechowywanie i słuchanie muzyki bezpośrednio z poziomu zegarka, a to oznacza, że nie musisz na trening zabierać smartfona. Umożliwia też robienie zdjęć, dzięki funkcji „zdalna migawka”. A jeśli połączysz go z aplikacją Huawei Zdrowie, możesz zbierać i analizować wyniki, a także na bieżąco kontrolować informacje zebrane na temat stresu czy snu.

Mat. prasowe

Gdzie kupić Huawei Watch Fit?

Watch Fit jest bardzo komfortowy. Wykonany z fluoroelastomeru pasek nie podrażnia skóry i nadaje zegarkowi odpowiednią elastyczność, szczególnie przydatną właśnie podczas treningów. Warto też wiedzieć, że pełne naładowanie baterii trwa zaledwie 1,5 godziny i wystarcza nawet na 10 dni pracy, a zaledwie 5 minut ładowania pozwala wydłużyć czas pracy o jeden dzień! Dostępny jest w 3 kolorach: czarnym, zielonym i różowym.

Gdzie możesz go kupić? Sprawdź sklep internetowy huawei.pl i oficjalny sklep Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia. Cena Huawei Watch Fit to 499 zł.

Materiał powstał z udziałem marki Huawei