Kolejne poluzowania obostrzeń od 15 lutego! Hotele zostaną otwarte właśnie tego dnia

Większość polskich turystów czeka na tę wiadomość z utęsknieniem! Kiedy zostaną otwarte hotele? Wszystko wskazuje na to, że od poniedziałku 15 lutego 2021 roku hotele znów będą otwarte. Ta informacja nie została jeszcze potwierdzona, jednak według nieoficjalnych źródeł Polsat News, data ta ma zostać podana do wiadomości w najbliższy piątek. Hotele mają od 15 lutego funkcjonować w reżimie sanitarnym.

Niestety na razie nie ma żadnych informacji dotyczących otwarcia restauracji, basenów czy siłowni. Na razie wszystkie te obiekty są zamknięte do 14 lutego. Restauracje mogą działać tylko w systemie dostawy lub odbioru na wynos.

W tym momencie otwarte są galerie handlowe, galerie sztuki oraz muzea.

Zniesione zostały godziny dla seniorów, które do tej pory obowiązywały od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 12.