Adam okazał się być najbardziej kontrowersyjnym uczestnikiem pierwszej edycji "Hotel Paradise". W sieci wrzało z powodu jego zachowania względem Martyny. Po tym, jak para spędziła ze sobą noc - Adam wybrał Violę. Martyna mocno to przeżyła, jednak nie przyznała się żadnemu z uczestników na temat tego, co zaszło pomiędzy nią a Adamem. Po finale okazało się, że Viola do końca również nie była tego świadoma. O tym, że pomiędzy jej partnerem a Martyną doszło do zbliżenia dowiedziała się od niej samej. Ten fakt nie pozwolił jej na kontynuowanie relacji z Adamem i mimo tego, że nie żywi do niego urazy ale nie chce z nim wiązać przyszłości.

Jednak historia pokazana w programie to zaledwie urywek tego, co przeżywali uczestnicy. Sytuacja również nie była łatwa dla Adama.

W prywatnym życiu jednak daleko mu do tego wizerunku, którego znamy z "Hotelu Paradise". Zapytaliśmy uczestnika o jego plany i marzenia na najbliższą przyszłość. Takiej odpowiedzi się nie spodziewaliśmy! Sam Adam się wzruszył, kiedy zdał sobie sprawę z tego, o czym mówi. Koniecznie posłuchajcie!

Adam z "Hotelu Paradise przyznał, że w przyszłości marzy o rodzinie.

Mat. prasowe