"Hotel Paradise": Szymon i Łukasz wrócili do programu, a Marietta i Chris wyznają sobie miłość!

Kolejny odcinek "Hotel Paradise" za nami! Adam i Ola mieli sobie wiele do wyjaśnienia. Ania nie wiedziała o co chodzi w ich relacji i bardzo ją to męczyło. Po raz pierwszy w odcinku pojawiło się aż tyle wyznań... miłości i do rajskiego hotelu wrócili: Szymon i Łukasz!

Viola i Adam są zakochani?

Już na początku odcinka okazało się, że relacja Violi i Adama jest coraz poważniejsza, o czym oboje powiedzieli podczas wyznań do kamery:

Można powiedzieć, że nasza relacja weszła na kolejny poziom - powiedziała Viola. Z kolei Adam wyznał, że do tej pory nie było w programie osoby, do której czułby to, co do Violi.

Miłosne wyznania i seksualne podboje

Z kolei Marietta i Chris podczas wspólnego posiłku, wyznali sobie miłość! Kiedy Mari zapytała znad talerza: Kochasz mnie? Chris ze szczerym uśmiechem wyznał: Tak i to samo usłyszał od partnerki! Potem pochwalił się kolegom relacją z gorącej nocy:

Panowie miałem grubą noc, już prawie było... - wyznał Chris Blondino i Mattowi.

Blondino i Maciek wyznali, że już są tyle dni w rajskich hotelu i ich poziom testosteronu sięga zenitu, dlatego stwierdzili, że będą podrywali wszystkie uczestniczki. Niedługo potem okazało się, że muszą to zrobić, bo zostali singalmi...

Szymon i Łukasz wrócili do "Hotel Paradise"!

W odcinku uczestnicy wzięli udział w zaskakującym wyścigu, w którym dwóch ostatnich uczestników musiało oddać swoje partnerki. To zadanie przeraziło Mariettę i Violę, które nie chcą być odłączone od partnerów! Na szczęście nie musiały. To Maciek i Blondino przegrali, a Martyna i Ola poznały nowych partnerów, którymi okazali się Szymon i Łukasz. To Ola jako pierwsza wybrała modela, a Martyna i Łukasz będą mieli okazję, aby się lepiej poznać. Teraz to Maciej i Blondino zostali singlami!

Szczera rozmowa Violi i Oli

Tymczasem Viola chciała oczyścić atmosferę z Olą. Obie uczestniczki postanowiły wyjaśnić sobie wszystko. Ale rozmowa była trudna, a Ola zarzuciła Violi, że nie stanęła po jej stronie podczas kłótni z Mari. Teoretycznie uczestniczki doszły do porozumienia, ale praktycznie raczej się unikały.

Mi jest przykro, że muszę dzielić przyjaźń do Was - powiedziała Viola. Jest mi przykro, że cały czas jesteś z Mariettą - wyznała Ola.

Jak dalej będzie wyglądała ich relacja? Widać, że Ola nie ma już skrupułów i ostro ocenia wszystkich uczestników podczas rozmowy z Szymonem, jako fałszywych!

Marietta i Chris po raz pierwszy powiedzieli sobie: Kocham!

Ola zamierza uknuć intrygę przeciwko Violi?