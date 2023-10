Kolejny odcinek "Hotelu Paradise" już za nami! Co tym razem wydarzyło się na rajskiej wyspie? Czy ktoś musiał opuścić program? W miniony piatek z reality-show pożegnał się Łukasz, ale również dziś w "Hotelu Paradise" nie zabrakło wielkich emocji! Zobaczcie naszą relację z ostatniego odcinka programu prowadzonego przez piękną Klaudię El Dursi!

Kłótnia Ani i Mateusza w "Hotelu Paradise"

Kolejny odcinek "Hotelu Paradise" rozpoczął się od komentarzy uczestników po tym, jak z programem pożegnał się Łukasz.

Może to jest niegrzeczne, ale ja się nawet z nim nie pożegnałam- przyznała Marietta.

Uczestniczki spędziły wieczór w swoim towarzystwie i wspominały swoje poprzednie związki.

Nie doceniamy dobrych mężczyzn- ocenila Marietta, a reszta dziewczyn to potwierdziła.

U Marietty i Chrisa zrobiło się romantycznie! Para w nocy nie żałowała sobie czułych słow i gestów.

Następnego dnia Mateusz przyznał, że ma obawy, że Ania za bardzo angażuje się w ich związek...

Szczerze mówiąc wolałbym, żebyśmy zostali na takim etapie jak jest teraz- powiedział szczerze Mateusz.

Nagle uczestników odwiedziła Klaudia El Dursi. Prowadząca poprosiła ich o wskazanie, która para powinna opuścić "Hotel Paradise"! Kogo wskazali mieszkańcy? Najwięcej głosów otrzymali Wiola i Adam- na nich głosowało aż pięć osób. Para nie odchodzi jednak z programu, ale jak przyznała Klaudia El Dursi, ich pozycja w show jest zagrożona. Wiola nie ukrywała, że ma żal do swoich kolegów z programu!

Ja się staram żyć z wszystkim w zgodzie, więc w pewnym sensie jest mi smutno- przyznała Wiola. Ja mam w życiu osoby, które mnie kochają i które mnie nienawidzą, tutaj też tak jest- ocenił Adam.

Wiola sugerowała, że to przez Adama dostała tyle głosów.

Wiolka mogła się trzymać Latino- komentowała Ania.

Chwilę później doszło do zaskakującej rozmowy Ani i Mateuszua. Chłopak przyznał, że interesuje się innymi dziewczynami z programu!

W "Hotelu Paradise" znów pojawiła się Klaudia El Dursi i tym razem zaproponowała wszystkim szybkie randki! Uczestnicy mogli poznać się bliżej. Prowadząca zaznaczyła, że informacje, które dziś usłyszą mogą się im później bardzo przydać! Po "szybkich randkach" Wiola i Adam musieli wytypować, które osoby ich zdaniem powinny pożegnać się z "Hotelem Paradise"! Adam sugerował Wioli, że powinna wybrać Anię. Ania z kolei urządziła awanturę Mateuszowi za to, że wyznał, że to on głosował wcześniej na Wiolę. A na kogo ostatecznie zagłosowali Wiola i Adam?

To nie była łatwa decyzja- mówiła Wiola. (...) wybieram Anię. To też był dla mnie ciężki wybór- przyznał Adam. Wybietam Latino.

Ania i Latino z kolei musieli wskazać kolejne dwie osoby, które powinny opuścić program! Para ma noc na przemyślenie, kogo wskazać! Blondino nie ukrywał, że zastanawia się między Martą a Mariettą. Kogo wybierze?

To jest moment, kiedy ja chcę wrócić do domu- przyznała zapłakana Ania.

Ania powiedziała wprost, że zawiodła się na Mateuszu. Między parą doszło do kolejnej kłótni!

Mój były chłopak zachowywał się tak jak ty!- mówiła Ania. Ja w ogóle czułam, że w naszej parze to ja noszę spodnie- dodała przed kamerami.

Na szczęście emocje szybko opadły i para ostatecznie pogodziła się.

W najnowszym odcinku nikt nie pożegnał się z programem!

Za nami kolejny odcinek "Hotelu Paradise".

Ania była wściekła na Mateusza.