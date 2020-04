"Hotel Paradise": Ostatnie rajskie rozdanie przed wielkim finałem! Kto odpadł z programu?

"Hotel Paradise" wkroczył w decydującą fazę! W dzisiejszym odcinku mogliśmy obejrzeć ostatnie rajskie rozdanie przed wielkim finałem! Już za tydzień, 17 kwietnia dowiemy się kto zgarnie 100 tysięcy złotych i wygra pierwszą polską edycję tego programu. W tym tygodniu do show powrócili Szymon, Łukasz oraz Marta, którzy nieźle namieszali wśród pozostałych uczestników! Kto w takim razie odpadł tuż przed finałem? Zobaczcie co się wydarzyło!

Ostatnie rajskie rozdanie w "Hotel Paradise" przed wielkim finałem!

W tym tygodniu w programie "Hotel Paradise" jak zwykle nie zabrakło emocji! Maciek i Latino po przegranym zadaniu musieli pożegnać się ze swoimi partnerkami. Dziewczyny zostały sparowane z powracającymi do "Hotelu Paradise" Szymonem i Łukaszem! Ola nie kryła swojego zadowolenia, że rozstaje się z Maćkiem i z wielką radością wybrała Szymona. Martyna zaś trafiła pod skrzydła Łukasza. Jednak po głosowaniu uczestników na "lepszą parę", Ola i Martyna znów powróciły do swoich dotychczasowych partnerów, czyli do Maćka i Latino! To jednak nie był jedyny zwrot akcji w tym tygodniu "Hotelu Paradise"!

Łukasz wygrał zadanie na bambusowej belce i dzięki temu mógł wybrać jedną z dwóch nagród: immunitet dla siebie na najbliższym rajskim rozdaniu, albo przywrócenie Marty do programu! Ku zaskoczeniu wszystkich uczestnik zdecydował się przywrócić dziewczynę do "Hotelu Paradise"!

W kolejnym zadaniu, które mogliśmy zobaczyć w tym tygodniu "Hotelu Paradise" dziewczyny walczyły o... immunitet dla wybranego chłopaka! Zadanie wygrała Ola, która swoją decyzję przekazała podczas rajskiego rozdania! Komu zdecydowała się wręczyć immunitet?

Ola postanowiła, że immunitet powędruje do Szymona! Tym samy chłopak ma zapewnione miejsce w finale!

Ta decyzja pochodzi głęboko z serca - powiedziała Ola przekazując informację o wręczeniu immunitetu Szymonowi.

Szymon wybrał Olę i tym samym pozostali uczestnicy stracili szansę na związek z dziewczyną. Jak wybierali inni?

Bez większych zaskoczeń: Matt oczywiście wybrał Anię, Adam stanął za Violą, Chris, bez zaskoczenia wybrał Mariettę, a Blondino stanął za Martyną. Najwięcej emocji wzbudziła oczywiście decyzja Maćka, który wybierał jako przedostatni!

Maciek stanął za Martą. Jak podsumował swoją decyzję?

Powiem tak. Skoro wszyscy praktycznie zmieniają swoje zdanie, to i ja je zmieniam. Skoro i tak jestem na wylocie, to chcę odpaść z ręki Marty - powiedział Maciek.

Łukasz również stanął za Martą. Dziewczyna zadecydowała, że w finałowym tygodniu będzie w parze z Łukaszem. Tym samym Maciek odpadł z programu!

Szymon otrzymał immunitet z rąk Oli i z nią będzie walczył o zwycięstwo!