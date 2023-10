Już jutro poznamy finalistów drugiej edycji "Hotelu Paradise". Tymczasem Matt z pierwszej edycji w rozmowie z Party.pl skomentował nowy związek swojego przyjaciela Chrisa! To właśnie on wiosną 2020 wraz z Mariettą triumfowali na "rajskiej ścieżce". Dziś związek Chrisa i Marietty to już przeszłość:

Wydaje mi się, że Chris jest taką osobą, która lubi swój spokój i przestrzeń. A Marietka jest towarzyska, dużo mówi, jest ekstrawertyczką. Nie można im tego zabronić ale to na dłuższą metę by się nie udało. - komentował powody rozstania przyjaciela Matt

Aktualnie Chris jest w szczęśliwym związku Moniką. Niedawno zakochani powiększyli swoją małą rodzinkę o czworonożnego przyjaciela. Matt z "Hotelu Paradise" i Aga z "Love Island" spędzają z nimi teraz sporo czasu. Zobaczcie, jak zapatrują się na ich świeży związek!

