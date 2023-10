Matt i Ania stworzyli naprawdę sympatyczny duet w programie "Hotel Paradise". Para odpadła w tygodniu finałowym, po tym jak najgorzej wypadła na teście zgodności. Jak się jednak okazało, Matt wcale nie przyjechał do programu po miłość, dlatego jego relacja z Anią nie miała swojej kontynuacji po powrocie do Polski. Co więcej właśnie wyszło na jaw, że Matt ma dziewczynę!

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Anią, która była partnerką Matta w programie. To właśnie ona zdradziła nam szczegóły dotyczące tego, od kiedy Matt jest z nową dziewczyną. Ania wyjawiła nam także, o co ma żal do Chrisa. Czy dziewczyna żałuje, że pomiędzy nią a Mattem nic nie wyszło? Czy ich historia mogłaby się potoczyć inaczej, gdyby nie plotki uczestników w programie?

Tego dowiecie się z naszego wideo!