Lekarze w całym kraju apelują o oddawanie krwi przez ozdrowieńców, czyli osób, które przeszły Covid-19. Dzięki przeciwciałom zawartym w pozyskiwanym z krwi osoczu, można pomóc osobom, które obecnie walczą z chorobą. Osocze jednego ozdrowieńca może pomóc kilku osobom obecnie chorym, więc jest o co walczyć. O oddawanie osocza zaapelował wczoraj z okazji orędzia na 11 listopada prezydent Andrzej Duda, sam również ozdrowieniec.

Apele wzięła sobie do serca Klaudia El Dursi. Piękna modelka i prowadząca „Hotelu Paradise”, jak dziś przyznała, sama jest ozdrowieńcem, co oznacza, że jakiś czas temu przeszła zakażenie koronawirusem. Dlatego dziś postanowiła oddać krew w Bydgoskim Centrum Krwiodawstwa. Jednak nie udało się. Dlaczego?

O swojej wizycie w centrum krwiodastwa napisała na Instagramie. Jak się okazuje, sama jakiś czas temu przeszła zakażenie koronawirusem.

Jak wyjaśniła, była dziś w Bydgoskim Centrum Krwiodawstwa, by oddać próbkę krwi, z nadzieją, że będzie mogła być "dawcą osocza dla potrzebujących". Okazuje się, że nie mogła. A powodem był wyjazd na Bali, gdzie kręcone były odcinki "Hotelu Paradise".

Niestety moja wizyta na Bali na początku tego roku narazie to dyskwalifikuje , muszę odczekać aż minie rok - przyznała (pisownia oryg.).

Przy okazji zaapelowała do obserwatorów jej mediów społecznościowych:

Zobaczcie cały wpis:

O tym, że przeszła koronawirusa opowiedziała w relacji na InstaStories.

Jakiś czas temu zachorowałam na Covid. Nie chwaliłam się tym na Instagramie, bo nie ma się czym chwalić. Jest to naprawdę ciężka i nieprzyjemna choroba. Ten czas i energię wolałam spożytkować na odpoczynek i na to by wyzdrowieć - wyjaśniła.