Adam z "Hotel Paradise" dał się poznać jako pewny siebie mężczyzna, który już na samym początku show przyznał, że miał wiele partnerek w swoim życiu. Szybko okazało się, że chłopak zrobił duże wrażenie na uczestniczkach programu, a nawet między nim, a Martyną doszło do zbliżenia! Widać, że Adam ma w sobie to coś, co przyciąga kobiety jak magnes! Nic w tym dziwnego, w końcu jest niezwykle przystojnym mężczyzną!

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Adamem, który wyjawił nam czy kiedyś zdarzyło mu się, aby jakaś dziewczyna odrzuciła jego starania i dała mu kosza! Jak myślicie, co powiedział na ten temat Adam? Zobaczcie odpowiedź uczestnika "Hotelu Paradise" w naszym wideo!