To chyba jeden z najbardziej emocjonujących odcinków drugiej edycji "Hotelu Paradise"! Bartek jako nowy singiel dostał możliwość wyeliminowania jednej osoby z show. Kierując się opiniami wszystkich uczestników, zdecydował, że Hotel opuści... Kamil!

Mam nadzieję, że nie będziecie na mnie źli. Kamil to będziesz TY, mam nadzieję, że nie będziesz na mnie zły - powiedział Bartek.

"Hotel Paradise": Kamil pożegnał się z show, a Julia powróciła bez niego

Decyzja Bartka nie zszokowała Kamila. Powiedział, że się tego spodziewał i oskarżył Magdę o to, że z pewnością ona wpłynęła na decyzję Bartka. Chyba po raz pierwszy prawie nikomu nie było szkoda uczestnika, który musi się wymeldować z "Hotelu Paradise". Szczególnie cieszyli się oczywiście Magda i Robert.

Po odejściu Kamila nie ma już takiej toksycznej osoby, która wszystkimi manipulowała, chciała tutaj ugrać każdego. Każdy był fałszywy. Ja jestem zadowolona, że go nie ma i inni uczestnicy na pewno też - powiedziała Magda

To była ulga dla uczestników, skoro tak wielu nie było za nim. Ja wiem, że Kamil ma dobre serce. On nie jest złym człowiekiem. Może faktycznie ma za dużo tego liderstwa i przywództwa, ale trzeba umieć do niego podejść i umieć z nim rozmawiać - stwierdziła Ania.

Na odejściu Kamil jednak nie pogodził się z Magdą. "Po co mam się z nią godzić?" - stwierdził.

To jednak nie był koniec niespodzianek w tym odcinku. Przy wyjściu z Hotelu, Kamil spotkał się z... Julią! Dziewczyna miała możliwość wrócić do programu w duecie z Kamilem lub solo. Początkowo chłopak bardzo się ucieszył na jej widok. Julia postanowiła przepytać go na temat tego, co wydarzyło się pod jej nieobecność. Jednak Kamil nawet w tych kwestiach postanowił działać na własnych warunkach. Uczestniczka postawiła granicę, w której nie chciała się więcej podporządkowywać zaborczemu partnerowi z programu, przez co nawet po tylu dniach rozłąki nie mogli się dogadać.

Julia: Mam nadzieję, że jeżeli coś było prawdziwe, to będę miała okazję, by to zmienić, ale w tym programie się nie dogadamy. Mam nadzieję, że się mylę i mam nadzieję, że wyprowadzisz mnie z błędu, że między nami to faktycznie było prawdziwe, tylko przez brak cywilizacji może każdy spiskował na swój sposób. Kamil: Jeżeli widzisz coś inaczej, to ja nie będę ci na siłę za każdym razem udowadniał, że jest inaczej jak widzisz. Jestem sobą, jeśli nie akceptujesz mnie, to widocznie musisz być z kimś innym.

Jeżeli byłeś sobą, to ja nie chcę poznać cię w życiu rzeczywistym - stwierdziła Julia.

Kamil dostał szansę na najszybszy powrót w historii programu, jednak jego potrzeba bycia liderem nie pozwoliła mu na najmniejszy kompromis nawet względem kobiety, do której żywił uczucia.

Mat. prasowe

