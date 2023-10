Ania podbiła serca widzów pierwszej edycji programu "Hotel Paradise"! Chyba ciężko by było sobie wyobrazić show bez jej udziału. Sympatyczna i przebojowa blondynka skradła serca wielu fanów. Jak wyjawiła nam Ania, to jednak nie ona zrobiła pierwszy krok do wzięcia udziału w programie, a... jej brat! Dziewczyna zdecydowanie mogła liczyć na jego wsparcie, a wiadomość o tym, że dostała się do "Hotelu Paradise", bardzo go ucieszyła. Jednak nie wszyscy pałali takim entuzjazmem, jak brat uczestniczki.

Okazało się, że Ania pojechała na Bali wbrew rodzicom, którzy zdecydowanie nie popierali decyzji swojej córki! Czy Ani udało się przekonać swoich najbliższych, że udział w reality show jest jednak dobrym pomysłem? Jak rodzice zareagowali, kiedy dowiedzieli się, że ich córka jednak zdecydowała się na udział w "Hotelu Paradise"?

Tego dowiecie się z naszego wideo!