Monika i Julia z "Hotel Paradise 2" poznały się kilka lat temu na wyborach miss. Nie poznalibyście ich!

Wejście Julii do programu "Hotel Paradise 2" miało być zagrożeniem dla Moniki. Nowa uczestniczka przecież nieświadomie rozbiła jej związek z Kamilem. Jednak reakcja dwóch konkurentek na swój widok totalnie zszokowała pozostałych uczestników. Okazało się, że panie się już znają! W 2015 roku obie wzięły udział w wyborach miss.

Jak wówczas wyglądały?

Julia i Monika z "Hotel Paradise 2" - jak wyglądały w przeszłości?

Takiego zwrotu akcji trudno byłoby się spodziewać. Monika i Julia po raz drugi stanęły ze sobą w konkury, jednak tym razem nie walczą o tytuł miss, a o miłość, pieniądze lub jedno i drugie. Ich drogi w "Hotelu Paradise 2" rozpoczęły się dość efektownie, ponieważ Julia już na starcie rozbiła parę koleżanki.

Monika podeszła do tematu z ogromnym spokojem i nawet ucieszyła się na widok znajomej. Okazało się, że uczestniczki miłosnego show poznały się już pięć lat temu podczas wyborów Miss Polonia in Deutschland. Wówczas Monika zdobyła tytuł najpiękniejszej Polki, a Julia zajęła tytuł pierwszej wicemiss. Wygląda na to, że teraz role się odwróciły, bo Kamil, dotychczasowy partner Moniki, nie widzi świata poza nową uczestniczką. Jak potoczą się ich dalsze losy w "Hotelu Paradise"? Tego dowiemy się w najbliższych dniach.

Znaleźliśmy w sieci archiwalne zdjęcia Moniki i Julii ze wspomnianych wcześniej wyborów miss. Bardzo się zmieniły przez te pięć lat? Sami zobaczcie.

Julia i Monika z "Hotelu Paradise" spotkały się po pięciu latach na planie reality show. W 2015 roku wzięły udział w wyborach Miss Polonia in Deutschland, gdzie Monika zajęła pierwsze a Julia drugie miejsce.

Oto Monika z "Hotelu Paradise 2":

Monika Brzyśkiewicz MISS POLONIA in Deutschland 2015 Opublikowany przez Miss Polonia in Deutschland Niedziela, 22 listopada 2015

Oraz Julia z "Hotelu Paradise 2":

Julia Karina Skrodzka I Vize- MISS POLONIA in Deutschland 2015 Opublikowany przez Miss Polonia in Deutschland Niedziela, 22 listopada 2015

Poznalibyście je? Tak Monika i Julia wyglądają teraz: