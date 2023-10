W drugiej edycji "Hotel Paradise" między Arturem a Dominiką doszło do intymnych kontaktów, jak się potem okazało wywołały niemałe kontrowersje. Najpierw to Internauci komentowali zachowanie uczestników, a teraz temat seksu z Dominiką po raz pierwszy poruszył Artur. Zwycięzca "Hotel Paradise" 2 ostro ocenił Dominikę. To trzeba zobaczyć!

Reklama

Artur przyznał też, że Dominika jest jedyną osobą, z którą nie ma kontaktu po programie. Co jeszcze zdradził na temat ich relacji? Więcej w powyższym materiale wideo!

Zobacz także: "Hotel Paradise": Internauci oburzeni zachowaniem Soni w stosunku do Łukasza! "Brak klasy i kultury, wstyd"

Instagram