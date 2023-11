7 z 13

SKORPION 23.10-21.11

Miłość: Intrygujące spotkanie w bardzo niecodziennych okolicznościach może być początkiem wspaniałej miłosnej przygody. Staraj się więc utrzymać kontakt z osobą poznaną w dziwnej sytuacji i tę znajomość podtrzymuj, nawet jeśli początki nie były zachęcające i romantyczne. A w stałych związkach czas ciepła, spokoju i harmonii.

Praca: Jeśli do tej pory brakowało Ci satysfakcji z tego, co robisz to teraz się to może zmienić. Łap okazje, rozmawiaj z ludźmi, wypytuj o nowe projekty i zadania. Pojawi się tez szansa na realny przypływ gotówki, na którą czekasz od dawna.

Twoja szansa: W życie dołki są po to, aby bo niedługim czasie znaleźć się na górze. Więc nie denerwuj się i nie wpadaj w czarną rozpacz, jeśli coś pójdzie nie tak.