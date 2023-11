6 z 13

Lew 23.07-22.08

Miłość: Trochę odmiany w życiu towarzyskim dobrze Ci teraz zrobi. Warto odświeżyć kontakty z przyjaciółmi z przeszłości, mogą Cię po latach bardzo pozytywnie zaskoczyć. Pogódź się z porażką, a nawet z rozstaniem. Tylko wtedy otworzą się przed Tobą nowe możliwości.

Praca: W pracy skup się przede wszystkim na planowaniu zawodowej przyszłości. Twoja pozycja jest już stabilna i ugruntowana ale w żadnym wypadku nie spoczywaj na laurach. Idziesz w dobrym kierunku więc nie zbaczaj z tej drogi ani na jotę

Twoja szansa: Bądź ostrożny i zwracaj uwagę na to co i do kogo mówisz. Twoje słowa mogą być źle interpretowane. Nie przywiązuj się do rzeczy i nowych osób.