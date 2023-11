12 z 13

Wodnik 20.01-18.02

Miłość: Aby przyjąć to co nowe i dobre zrób porządki w swoim życiu uczuciowym, wyrzuć z pamięci to co Cię męczy i nie wracaj do bolesnych przeżyć. Swoje przecierpiałeś, czas postawić grubą kreskę. Miłość nadejdzie jeśli Ty się na jej przyjęcie odpowiednio przygotujesz. A właśnie teraz jest ku temu wspaniały czas.

Praca: Nerwowo i trochę nieprzyjaźnie w pracy! Gorszy okres, który po prostu musisz przeczekać i poddać się biegowi zdarzeń. W finansach natomiast miła niespodzianka ale widać też czekające Cię wydatki związane z realizacją planów.

Twoja szansa: Masz teraz bardzo wyczuloną intuicję więc z niej korzystaj. Ujrzysz wiele spraw w zupełnie nowym świetle. Wiele uda Ci się zrozumieć.