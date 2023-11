2 z 13

Baran

Uczucia

Okażesz brak tolerancji w stosunku do partnera. Szybko pożałujesz takiej postawy. Dla samotnych romans w sekrecie pozwoli uniknąć problemów na przyszłość.

Kariera

Jeżeli od dawna chcesz zostawić pracę na etacie i założyć własną firmę, to jest to odpowiedni czas. Pojawi się znajomy z lat, który zainspiruje cię do działań.