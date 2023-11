3 z 13

Bliźnięta

21.05–21.06

Miłość: Wpływ Wenus zapewni harmonię w związkach. Osoby samotne mogą teraz trafić na odpowiedniego partnera.

Praca: Zdaj sobie sprawę, że zdolność do adaptacji to dziś podstawowy czynnik, prowadzący do sukcesu zawodowego. A potem wykorzystaj tę wiedzę w praktyce!

Twoja szansa: Stabilizacja w uczuciach da ci upragniony spokój.