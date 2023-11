13 z 13

Baran

W roku 2018, można śmiało zapowiedzieć, że każdego Barana czekają zmiany. Istotne okażą się te na tle zawodowym. Dla urodzonych między 11 a 20 kwietnia będzie to powrót do tego, co już było, a osoby z marca czekają dodatkowe obowiązki. Nagroda przychodzi późną jesienią. To również dobry czas na to, co chcesz osiągnąć. W kwestiach uczuciowych mogą być rozstania i powroty. Osoby urodzone w pierwszym tygodniu kwietnia narażone będą znaczniej na przeziębienia i zatrucia, dlatego powinny już teraz zaprzyjaźnić się z witaminą C.