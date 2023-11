6 z 13

RAK 22.06 – 22.07

Uczucia: W sprawach sercowych spodziewaj się lekkiego ochłodzenia. Możesz odnosić nawet wrażenie, że Twój związek jest jedną wielką iluzją. Przyczyną tego będzie rozkojarzenie, brak wyraźnej wizji przyszłości, niejasno wytyczone cele. To wszystko razem nie sprzyja umacnianiu relacji uczuciowych. Nadchodzący czas wykorzystaj na rozwój duchowy i porządki we własnej duszy.

Praca: Najlepszy teraz okres na to, aby pozamykać wszystko to co kiedyś zostało rozpoczęte ale nie doszło do finalizacji. Niezałatwione sprawy zawodowe, zaległa korespondencja czy odkładana wizyta w urzędach to teraz Twoje priorytety. Zaciśnij zęby i zrób to. Im szybciej tym lepiej bo widać przed Tobą nowe wyzwania ale musi być do tego czyste energetycznie pole.