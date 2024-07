8 z 13

WAGA

UCZUCIA: Kłamstwa mogą zniszczyć to co dobre i prawdziwe. Uważaj na dwuznaczności, które partner wyłapie i których nie wybaczy. Kłamstwo może rodzić kolejne kłamstwo a to najkrótsza droga do poplątania się w zeznaniach. Uważaj kto z kim Cię widuje i jakie projekcje może to powodować.

KARIERA: Możesz nie wytrzymać ciśnienia i wybuchnąć, uważaj na prowokacje i intrygi ze strony konkurencji, która do tej pory delikatnie podkradała Ci klientów czy też tematy i pomysły. W najbliższym czasie ktoś zechce zrobić „skok na twój bank“! Zabezpiecz co możesz.