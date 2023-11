5 z 13

RYBY

Miłość: Będą cię adorować aż dwie osoby. Przed tobą trudny wybór. Pamiętaj: kieruj się tylko sercem.

Praca: Pojawi się propozycja drugiej pracy. Uważaj, bo choć wszystko będzie brzmieć kusząco, to mogą

to być jedynie pozory.

Twoja szansa: Coś nowego czy to, co już masz w ręku? Rozstrzygnij, co ważniejsze!