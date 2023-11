2 z 13

Horoskop Strzelec

22.11–21.12

Uczucia Nie zapominaj o mówieniu partnerowi komplementów. Jeżeli jesteś samotna, znajdziesz kogoś, kto zawróci ci w głowie. Ale związku z tego nie będzie.

Kariera Twoja ambicja zmusi cię do zrobienia wszystkiego, co możliwe, aby zająć wiodącą pozycję w firmie. Możesz liczyć na wsparcie wpływowych osób. To może być początek nowego etapu!