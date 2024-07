12 z 13

WODNIK

UCZUCIA: Tęsknoty, wspomnienia oraz wracanie do tego co było, może zaprzątać Ci teraz głowę. W stałych związkach czekają Was chwilowe rozłąki. U singli natomiast przemyślenia na temat tego, co było i czy dobrze, że się już skończyło?

KARIERA: Uważaj by nadmiar obowiązków, które wziąłeś na siebie, nie opóźnił realizacji Twoich marzeń o nowych projektach. W pracy rutyna oraz nadrabianie zaległości. Zrób coś, co pobudzi twoją kreatywność i będzie iskrą, która roznieci ogień.