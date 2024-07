9 z 13

SKORPION

UCZUCIA: Nie dokazuj, miły, nie dokazuj. Każdy ma swój próg wytrzymałości a Ty możesz go nieświadomie przekroczyć i otrzymać ciętą ripostę. Unikaj pouczania, dawania rad nawet w dobrej wierze, bo rezultat będzie wprost przeciwny do tego co zamierzasz osiągnąć. I odezwij się koniecznie do starych przyjaciół, są w potrzebie!

KARIERA: Na rezultaty trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Z przyczyn niezależnych od Ciebie sprawy zwolnią bieg, a pewne osoby staną się niedostępne. Zadbaj o logistykę oraz mierz siły na zamiary. Pamiętaj o starej maksymie, która teraz znakomicie sprawdzi się u Ciebie - umiesz liczyć? licz na siebie.