Jesteś ciekawy, co czeka Cię w marcu? Sprawdź swój horoskop z magazynu "Flesz", który przygotowała numerolog Agnieszka Zub (tel. 708 788 284 lub *74 40 43). Opłata za minutę połączenia: 4 zł netto (4,92 zł brutto).

Reklama

Zmiany w pracy? Kryzys w związku? Nowa ciekawa znajomość? Koniecznie sprawdź swój znak!

Horoskop na marzec 2019 - miłość, kariera, uczucia!

BARAN

Uczucia

Twój internetowy znajomy zechce czegoś więcej niż wymiana korespondencji. Dla ciebie będzie to trudne, zwłaszcza gdy od pewnego czasu nie jesteś singlem.

Kariera

Decyzje, które podejmiesz odnośnie do nowych kontraktów czy projektów, nie będą korzystne. Uważaj na to, co podpisujesz.

BYK

Uczucia

Spędź więcej czasu z ukochanym. Wybierzcie ulubioną aktywność fizyczną. Single niech nie boją się spotkań z osobami dużo młodszymi albo starszymi.

Kariera

Energia będzie cię rozpierała i zyskasz na nowo sympatię współpracowników. Zaskoczysz ich też swoimi pomysłami. Wyjątkowo produktywny czas!

BLIŹNIĘTA

Uczucia

Strzała Amora dopadnie cię niespodziewanie w podróży. Jeśli masz jednak nadzieję, że będzie to coś trwałego, to lepiej ją porzuć i ciesz się tylko flirtem!

Kariera

To nie jest najlepszy czas na efektywne działania zawodowe. Możesz zrobić wiele błędów. Lepszym rozwiązaniem będzie wzięcie krótkiego urlopu i powrót z nowymi siłami.

RAK

Uczucia

Nieoczekiwany romans dla urodzonych jeszcze w czerwcu. Niestety, ta relacja może nie przetrwać próby czasu. Możliwe, że będzie was dzielić spora odległość.

Kariera

Czytaj uważnie wszystkie punkty umów, które podpisujesz. Okaże się, że nie wygląda to tak dobrze, jak wcześniej zostało przedstawione. Skonsultuj wątpliwości z prawnikiem.

LEW

Uczucia

Czas sprzyja zarówno parom, jak i singlom. Będziesz cieszyć się powodzeniem. W związkach więcej kontaktów intymnych. Ku wzajemnej satysfakcji!

Kariera

Pewne propozycje zawodowe mogą cię mile zaskoczyć. Będziesz mieć dużo energii do realizowania zadań. Tylko nie rozmieniaj się na drobne!

PANNA

Uczucia

Ostrożnie zawieraj znajomości. Możesz trafić na kogoś, kto tylko dużo obiecuje. Dla związków odpowiedni czas na relaks i przerwę w trudnych rozmowach.

Kariera

Ktoś zechce nawiązać z tobą współpracę lub też pojawi się obiecujący klient. Przypilnuj warunków, gdyż ta osoba może cię wystawić do wiatru.

WAGA

Uczucia

Nawet jeśli jesteś w długoletniej relacji, to i tak zapragniesz nagle wolności. Ucieszy cię fakt, że ktoś będzie wodzić za tobą oczami. Single przeżyją chwilowe zauroczenie.

Kariera

Sprzyjający czas dla tych, których praca powiązana jest z transakcjami finansowymi, ekonomią, ubezpieczeniami czy konsultingiem. Szykuje się awans albo podwyżka.

SKORPION

Uczucia

Każde z was będzie miało swoje zdanie i dojdzie do konfliktu. Wasze dobre relacje na jakiś czas zamienią się w pole bitwy. Czy warto ryzykować udany związek?

Kariera

Twoja firma będzie rywalizować z inną o klienta. Musisz wykazać się teraz kreatywnością. Tym bardziej że nie za bardzo możesz liczyć na pomoc innych.

STRZELEC

Uczucia

Samotnych czeka związek na odległość, być może z kimś, kto był ważny dla nich w przeszłości. Parom szykuje się wspólna przyjemna wyprawa. Cieszcie się nią do woli!

Kariera

Nieoczekiwanych zmian mogą spodziewać się osoby urodzone w listopadzie. Niektórzy wrócą na dawne stanowiska pracy. Warto ponegocjować przy tym podwyżkę.

KOZIOROŻEC

Uczucia

Przyjemne z pożytecznym. Tam, gdzie możesz zarabiać pieniądze, pojawi się też szansa na romans. W związkach znów odnajdziesz więź z partnerem.

Kariera

Czas sprzyja sprawom finansowym. Możliwe, że pojawi się dodatkowe źródło dochodu lub przypływ gotówki. Nie warto jednak szastać pieniędzmi, bo potem możesz tego żałować!

WODNIK

Uczucia

Single wrócą do wspomnień i poszukają dawnej miłości. W związkach drobne konflikty związane z wydawaniem pieniędzy.

Kariera

Swój wolny czas poświęć na praktyczne zajęcia, które lubisz, ale które też dadzą ci dodatkowy dochód. Pomyśl o zmianie pracy na bardziej opłacalną.

RYBY

Uczucia

Single nawiążą nową, obiecującą znajomość. W związkach może pojawić się kryzys. Pocieszenie znajdziesz u kogoś, kto zawsze doskonale cię rozumie.

Kariera

W pracy kluczowa będzie dobra organizacja czasu. Nie bój się szkoleń, na które będziesz musiała się wybrać. Ucz się jak najwięcej, a zaprocentuje to w przyszłości.

Zobacz także: Horoskop na CAŁY ROK 2019 z magazynu "Flesz"! Koziorożce jak Julia Wieniawa z szansą na nową miłość

Reklama

Ada Kalska jest zodiakalną Rybą