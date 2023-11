Co czeka Cię w maju tego roku? Nowa praca, szansa na miłość? A może utrata kogoś bliskiego i problemy z pieniędzmi? Sprawdź koniecznie horoskop z magazynu "Party", który przygotowała Anett Toya, specjalistka we wróżeniu z różnych typów kart oraz w przekazach energetycznych. Więcej informacji uzyskasz pod numerem 605 606 138.

BYK

Miłość: Niestety, czas się pożegnać. Twój związek od dawna jest już tylko wspomnieniem i w końcu któreś z was podejmie ostateczną decyzję.

Praca: Będziesz zmuszona do wzięcia nadgodzin bądź dodatkowej pracy. Może się okazać, że w firmie, w której pracujesz, nie do końca jest tak dobrze pod względem finansów.

Twoja szansa: Zapomnij wreszcie o osobie, która cię kiedyś zraniła.

BLIŹNIĘTA

Miłość: Zacznie cię adorować młodszy mężczyzna. Nie jest to jednak materiał na partnera, a jedynie na gorący romans.

Praca: Może się okazać, że nie wypełniłaś swoich obowiązków w odpowiednim terminie, co zniechęci cię do dalszej pracy.

Twoja szansa: Wyjaśnisz z bliską ci osobą sprawę, która od dłuższego czasu powodowała między wami konflikt

RAK

Miłość: Trudny czas. Poczujesz się samotna w związku. Twój partner pod nawałem pracy zostawi cię samą z twoimi problemami.

Praca: Zyskasz poważanie. Szef cię pochwali, a może nawet nagrodzi premią. Nie lekceważ kogoś, kto poprosi cię o poradę.

Twoja szansa: W najbliższym czasie będziesz podejmować bardziej dojrzałe decyzje. Wydarzy się coś, co skłoni cię do przemyśleń

LEW

Miłość: Jeśli jesteś w stałej relacji, to pojawi się decyzja o zalegalizowaniu związku. Jeśli jesteś samotna, to spotkasz kogoś, z kim można planować przyszłość.

Praca: Będziesz mieć okazję dorobienia sobie pieniędzy, np. poprzez korepetycje. Podreperuj swój budżet!

Twoja szansa: Najwyższa pora, aby uporządkować kontakty ze znajomym.

PANNA

Miłość: Bujasz w obłokach, co nie podoba się twojemu partnerowi. Może dojść do sprzeczek. Nie daj się ponieść emocjom.

Praca: Sukces! Jeśli starałaś się o pracę, dostaniesz ją. Jesteś w bardzo dobrym czasie finansowym, więc nie przegap okazji, które pojawią się już niebawem.

Twoja szansa: Odrobina wytrwałości,a spełnisz swoje największe marzenie!

WAGA

Miłość: Będziesz trochę eksperymentować w sferze uczuciowej. W najbliższym czasie nie spodziewaj się jednak stałego związku.

Praca: Coś, co wcześniej zaplanowałaś, dojdzie do skutku. Szef będzie z ciebie zadowolony, co może oznaczać awans.

Twoja szansa: Dobry czas, aby realizować swoje pasje. W wolnym czasie poszukaj czegoś, co cię zainspiruje do działania.

SKORPION

Miłość: Partner nie jest do końca szczery. Drobne kłamstwo z jego ust może ukrywać coś znacznie poważniejszego.

Praca: Masz w swoim otoczeniu osobę ci nieprzychylną. Podstępem skradnie twój pomysł bądź rzuci ci kłody pod nogi. Pilnuj się teraz na każdym kroku.

Twoja szansa: Odstaw wszelkie używki, gdyż możesz podupaść na zdrowiu.

STRZELEC

Miłość: Strzała Amora trafi cię w najmniej oczekiwanym momencie. Poznasz mężczyznę, który zawróci ci w głowie.

Praca: Czeka cię wyjazd służbowy lub krótka praca w delegacji. Korzystaj z każdej takiej okazji, bo poprawią one twój nadszarpnięty ostatnio budżet.

Twoja szansa: Masz szansę, by się wypromować. Korzystaj z niej do woli!

KOZIOROŻEC

Miłość: Rozpad twojego związku sprawi, że będziesz miała poważne problemy emocjonalne. Może warto iść na terapię?

Praca: Praca nad obecnym projektem nie przyniesie upragnionego efektu. Pieniądze, które wydałaś, niestety się nie zwrócą, a ty będziesz musiała poszukać innego zajęcia.

Twoja szansa: Porządki w życiu zacznij od siebie i od podreperowania swojej psychiki.

WODNIK

Miłość: Twój partner odsunie się od ciebie jeszcze bardziej, przez co będziesz czuć się samotna. Przeczekaj to, bo to tylko długi, ale możliwy do pokonania kryzys.

Praca: Natłok obowiązków sprawi, że zaczniesz zastanawiać się, czy ta praca jest dla ciebie. Jeśli uznasz, że nie – rzuć ją!

Twoja szansa: Uporządkuj sprawy uczuciowe. Zdecyduj się na szczerą rozmowę.

RYBY

Miłość: Twój partner będzie bardziej niż dotąd pokazywał, jak bardzo mu na tobie zależy. Dobry czas też dla singielek!

Praca: Spotkasz się z sytuacją, w której nie będziesz wiedziała, co zrobić. Możesz liczyć na pomoc starszego mężczyzny. Finanse, mimo takich burz, nadal będą stabilne.

Twoja szansa: Pielęgnuj przyjaźnie. Dbaj o nie i nie pozwól im się zakończyć.

BARAN

Miłość: Na horyzoncie pojawi się mężczyzna, który sprawi, że będziesz w końcu czuć się doceniona. Potraktuj go poważnie!

Praca: W pracy bardzo dobry czas. Nie szukaj jakichś dodatkowych fuch. Skup się na tym, co masz. W pracy, w której teraz jesteś, jest jeszcze dużo nowych możliwości!

Twoja szansa: Nie spoczywaj na laurach. To dopiero początek twoich sukcesów!