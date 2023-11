9 z 13

PANNA

UCZUCIA: Masz teraz szansę na odzyskanie swojej wielkiej miłości, utraconej dawno temu. Wydawałoby się, że bezpowrotnie. A jednak… Spotkanie po latach nie jest przypadkiem. Oboje już bowiem dojrzeliście do kompromisów! W związkach lekkie oddalenie, każde z Was zajmie się swoimi sprawami, oby nie trwało to zbyt długo!

KARIERA: Przed Tobą czas korzystnych biznesów pod warunkiem, że nie spoczniesz na laurach. Twoja siła przekonywania i entuzjazm zadziałają znacznie lepiej niż najbardziej perfekcyjny biznesplan. Skup się w nadchodzących tygodniach na budowaniu swojej zawodowej przyszłości, nawet kosztem prywatnego życia.