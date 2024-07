6 z 13

LEW

23.07–22.08

Miłość: W uczuciach powieje nudą, ale tylko z twojego powodu, bo zechcesz teraz odizolować się od partnera. Moja rada: tchnij nowe życie w swój związek i zaszalej w sypialni!

Praca: No cóż, łatwo nie będzie. Nie możesz także liczyć na taryfę ulgową. Rób sumiennie to, co do ciebie należy!

Twoja szansa: Cierpliwość i wiara we własne siły pomoże ci teraz wiele zdziałać. Załatw ważne sprawy urzędowe!