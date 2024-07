1 z 13

Mamy dla Was horoskop Michaela Michała Przybyłowicza z magazynu "Party". Co Cię czeka w drugiej połowie czerwca? To czas planowania wakacji, więc może podejmiesz decyzję o dalekiej podróży? Czy przed wakacjami spotkasz osobę, z którą będziesz planować przyszłość? A może poszczęści Ci się w życiu zawodowym i dostaniesz awans? Sprawdź swój horoskop na drugą połowę czerwca!

