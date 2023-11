8 z 13

Ryby

Uczucia

Miłość od pierwszego wejrzenia dopadnie niejednego singla. Niektóre z was nawet będą myślały o tym by wziąć ślub tak szybko jak to tylko możliwe. W związkach nie bądź oziębła.

Kariera

Możesz mieć okazje zmiany pracy lub wprowadzisz zmiany w odniesieniu do swoich aktualnych działań. Niezależnie od tego co zdecydujesz, wyjdzie to na lepsze.