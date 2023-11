2 z 13

LEW

Uczucia

Będziesz potrzebować czasu, aby podsumować aktualną sytuację. Twój partner liczy na szybki rozwój waszej znajomości. Osoby stanu wolnego będą bardziej wymagające.

Kariera

Twoi partnerzy biznesowi mogą nie być przekonani do twoich pomysłów i sami będą podejmować decyzje be twojej uprzedniej zgody. Jednak nie miej o to pretensji.