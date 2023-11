Jesteś ciekaw, co przyniosą ci najbliższe tygodnie? Przypływ gotówki, a może nową miłość? Koniecznie sprawdź horoskop z magazynu "Party", który przygotowała Anett Toya, specjalistka we wróżeniu z różnych typów kart oraz w przekazach energetycznych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń: tel. 605 606 138. Sprawdź swój znak zodiaku i przekonaj się, co zapisano ci w gwiazdach!

RYBY

Miłość: Nie masz co narzekać na życie uczuciowe. Partner, z którym jesteś, już niebawem będzie chciał zalegalizować związek.

Praca: Otrzymasz wcześniejsze, niezapłacone pensje. Będziesz mógł sobie pozwolić na zakup tego, o czym od dawna myślisz.

Twoja szansa: Korzystaj z pięknego czasu i oddaj się odrobinie luksusu. W końcu to nic zdrożnego.

BARAN

Miłość: Starszy partner pojawi się w twoim życiu. Jego urok i doświadczenie będą ci imponować. Wniesie dużo pozytywnych zmian do twojego życia.

Praca: Odłóż na bok swoją dumę, a wyjdziesz na tym bardzo dobrze.

Twoja szansa: Wykorzystuj każdą okazję, która związana jest z szybkim działaniem.

BYK

Miłość: Ktoś nieoczekiwanie pojawi się w twoim życiu. Jeśli kochasz dotychczasowego partnera, od razu daj to do zrozumienia nowemu znajomemu.

Praca: Przed tobą wyjazd zagraniczny. Poznasz wiele osób i nawiążesz kontakty, które w przyszłości ci się przydadzą.

Twoja szansa: Sprawy z przeszłości niebawem zostaną rozstrzygnięte.

BLIŹNIĘTA

Miłość: Twoje życie uczuciowe jest jak kalejdoskop. Dobry czas, abyś wyciągnęła wnioski ze swoich wcześniejszych relacji.

Praca: Dużo szczęścia, dużo pozytywnych sytuacji i dobrych ludzie wokół ciebie. Praca coraz bardziej będzie ci się podobać. Możliwy też przypływ gotówki.

Twoja szansa: Żyj pełnią życia, ciesz się z tego, co masz. Nie oglądaj się za siebie.

RAK

Miłość: Wasz związek jest stabilny i nic w tej kwestii się nie zmieni. Pomyśl jednak nad tym, czy może nie warto by było zaprosić partnera na wieczór tylko we dwoje.

Praca: Wszystko będzie się układać po twojej myśli. Wykonujesz pracę, którą kochasz, i niech tak zostanie.

Twoja szansa: Twoja skrupulatność wreszcie zostanie doceniona.

LEW

Miłość: Już niebawem odezwie się do ciebie ktoś, kto od dawna ci się przygląda i wreszcie nabierze odwagi. Śmiało możesz rozpocząć z tą osobą bliższą relację.

Praca: Zrealizujesz plany. To bardzo dobry moment, abyś poszedł do szefa/szefowej i poprosił o podwyżkę.

Twoja szansa: Zawsze trzeba myśleć pozytywnie! Pamiętaj o tym!

PANNA

Miłość: W twoim życiu uczuciowym odpływy i przypływy. Nie będziesz pewna, co czujesz do partnera, a on do ciebie.

Praca: Brak stabilizacji finansowej. Jeśli zdarzy się okazja, skorzystaj z propozycji dodatkowej pracy.

Twoja szansa: Zawsze ufaj swojej intuicji. To, co myślisz, jest zazwyczaj trafne. Nie bój się tego.

WAGA

Miłość: Twoja sytuacja uczuciowa od dawna nie jest taka, o jakiej marzysz, ale już niebawem się to zmieni. Wyjdź do ludzi!

Praca: W pracy trochę luźniejszy czas i mniejsze dochody. A tymczasem wydatki, jakie cię czekają, uszczuplą twoje oszczędności. I to znacznie!

Twoja szansa: Pamiętaj, abyś zawsze mówiła to, co myślisz.

SKORPION

Miłość: Bardzo dużo przelotnych znajomości. Będziesz przyciągać uwagę płci przeciwnej. Korzystaj z życia!

Praca: Nowe działania, nowe projekty i nowe znajomości. Wcześniejsze nieporozumienia w pracy zostaną zażegnane.

Twoja szansa: Życie idzie do przodu! Czerp z niego garściami i nie trać czasu na banalne sprawy.

STRZELEC

Miłość: To czas zakończenia relacji. Decyzja przyjdzie do ciebie nagle i bardzo nieoczekiwanie. Tak naprawdę nie ma już czego ratować.

Praca: Bardzo dużo nieporozumień, chaosu i bałaganu. Będziesz mieć poczucie, niestety, niedocenienia.

Twoja szansa: Co ma się zakończyć, i tak się zakończy. Ale przed tobą dużo dobrego.

KOZIOROŻEC

Miłość: Będziesz się czuła samotna, nawet gdy jesteś w związku. Może warto w końcu porozmawiać z partnerem?

Praca: Jesteś osobą wymagającą od innych, tak jak od samego siebie. Dobrze, bo w pracy czeka cię sporo nowych wyzwań.

Twoja szansa: Działaj zawsze w zgodzie ze sobą. Osoby trzecie są ci życzliwe, ale pamiętaj, abyś zawsze słuchał tylko siebie.

WODNIK

Miłość: Harmonia i równowaga w związku – to właśnie to, co cię teraz czeka.

Praca: Wszystko, co dobre, przed tobą. Dobre stosunki ze współpracownikami, szefostwem, możliwe też, że zostaniesz doceniona finansowo.

Twoja szansa: Bardzo ważne będą teraz relacje rodzinne. Nie kłóć się niepotrzebnie, a kiedy trzeba, to przytaknij.

