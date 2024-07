8 z 14

Panna 23.08 – 22.09

Miłość: Widać wielkie zmiany. Związki Panien będą przechodzić transformacje, które mogą zaprowadzić was do ołtarza albo ... spowodować pakowanie walizek w gniewie. Więcej rozwagi!

Praca: Bądź bardziej pewny siebie, swojej wartości, doświadczenia i wiedzy. Zbytnia skromność blokuje Cię przed wypłynięciem na szersze wody.

Twoja szansa: Jeśli piszesz do szuflady to pomyśl o napisaniu ... bajki. Fantazja Cie nie opuści, bajkę zanieś na oddział chorych dzieci.