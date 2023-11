3 z 13

Strzelec

Miłość: Powiew nowej miłości! Możecie trafić na partnera nieco od was młodszego. Niech jednak miłość nie będzie ślepa!

Praca: Dla wielu z was to nowy początek. Czas zaczynania wielu spraw od nowa. Czeka was zmiana pracy albo stanowiska. Przyjmijcie to z otwartymi głowami!

Twoja szansa: Życzliwych ludzi nie szukajcie daleko, bo są… bardzo blisko.