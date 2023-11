8 z 13

PANNA

UCZUCIA: Uciekasz przed problemami zamiast brać byka za rogi. Teraz zamiatane miesiącami pod dywan problemy zaczną się nawarstwiać i staną się dla Ciebie dużym ciężarem. To, co w relacjach miłosnych jest zagmatwane, staraj się więc teraz prostować i wszystko stopniowo wyjaśniać. Pielęgnuj to co serce Ci podpowiada, odrzuć to co Cię męczy.

KARIERA: Mniejsze i większe zwycięstwa na polu zawodowym będą dawać Ci teraz satysfakcję. Uważaj jednak bo to co teraz budujesz w dłuższej perspektywie może okazać się domem bez fundamentów. Staraj się teraz umacniać swój grunt zawodowy, buduj solidne podwaliny

TWOJA SZANSA: Realizuj to co sprawia Ci radość. Nawet jeśli uważasz, że nie masz większych szans aby stać się mistrzem to i tak rozwiniesz swoją kreatywność i pomysłowość