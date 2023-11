8 z 13

PANNA

Miłość: Jeśli jesteś singlem, do wszelkich obietnic podchodź teraz z dystansem. Nie wierz we wszystko, co usłyszysz!

Praca: W życiu zawodowym będziesz się usilnie starać o zachowanie stanu równowagi, więc czeka cię niezła gimnastyka, bo czas przed tobą mocno nerwowy.

Twoja szansa: Zregeneruj koniecznie swoje siły witalne!