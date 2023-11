3 z 13

WAGA

Uczucia Zwalcz nagłe pokusy. Kieruj się teraz głównie rozumem. Nie rób niczego, czego później możesz żałować. Warto teraz trzymać się przyjaciół, oni ustrzegą cię przed niebezpieczeństwem!

Kariera Przed tobą żmudne negocjacje. Lepiej przez nie przejść teraz i nie liczyć na to, że cię ominą, bo tak się nie stanie. Zrób to, co musisz, i idź dalej. Korzystny czas dla twoich finansów.