4 z 13

BYK

21.04–20.05

Uczucia W najbliższych dniach w miłości pojawią się komplikacje. U niektórych mogą się skończyć rozstaniem. Zachowaj spokój. Burza szybko minie i zapanuje między wami sielanka.

Kariera Pomimo twoich wysiłków wciąż będziesz mieć opóźnienie. Spróbuj temu zaradzić. To konieczne, by wszystko wróciło do normy. Ciekawych ofert pracy ciągle brak.