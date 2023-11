12 z 13

Lew

23.07–22.08

Miłość: Klimat astralny sprzyja życiu we dwójkę. Zatem nie zwlekaj, tylko rozejrzyj się za kimś do pary. W związkach harmonię zapewnia teraz Wenus. Praca: Będziesz miała środki, aby zrobić krok do przodu. W najbliższych dniach ciesz się na udane spotkania. Twoje kontrakty będą faworyzowane. Twoja szansa: Dobry czas dla małżeństw.